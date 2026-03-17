الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد قوات الباسيج في غارة على طهران

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في ضربة دقيقة في طهران.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.



وأضافت أن الجيش يتحقق مما إذا كان لاريجاني قد قتل في الاستهداف.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.









