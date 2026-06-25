الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في حادث عملياتي داخل غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في قطاع غزة، قُتل موظف يعمل لدى شركة متعاقدة تنفذ مشاريع هندسية لحساب وزارة الدفاع، نتيجة حادث عملياتي. وقد أُبلغت عائلته".
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