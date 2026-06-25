الخميس 2026-06-25 03:11 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في حادث عملياتي داخل غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في حادث عملياتي داخل غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في حادث عملياتي داخل غزة
 
الخميس، 25-06-2026 01:59 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة، الأربعاء، وهو سادس قتيل إسرائيلي منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في تشرين الأول/أكتوبر.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في قطاع غزة، قُتل موظف يعمل لدى شركة متعاقدة تنفذ مشاريع هندسية لحساب وزارة الدفاع، نتيجة حادث عملياتي. وقد أُبلغت عائلته".
 
 


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