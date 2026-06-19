الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان

وأفاد الجيش عن مقتل العسكريين بعد إعلانه شن غارات في أنحاء جنوب لبنان ضد حزب الله عقب "انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار" من جانب الحزب.
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