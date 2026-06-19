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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
الجيش الإسرائيلي
 
الجمعة، 19-06-2026 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل أربعة من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

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وأفاد الجيش عن مقتل العسكريين  بعد إعلانه شن غارات في أنحاء جنوب لبنان ضد حزب الله عقب "انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار" من جانب الحزب.

 
 


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