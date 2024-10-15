الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 230 هدفا في لبنان وغزة

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 200 هدف في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أنه قضى على عشرات من عناصر حزب الله.

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