 
الثلاثاء 2024-10-15 07:39 ص
 
 

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 230 هدفا في لبنان وغزة

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال
الثلاثاء، 15-10-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 200 هدف في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أنه قضى على عشرات من عناصر حزب الله.

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وأضاف جيش الاحتلال أنه  هاجم 30 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 
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