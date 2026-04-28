الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في نهب ممتلكات مدنية بلبنان ويعزز نقاط التفتيش

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة"هآرتس" بأنه بعد الكشف عن سرقة جنود إسرائيليين لممتلكات في جنوب لبنان، أوعز رئيس أركان الجيش إيال زامير بإقامة مديرية للنيابة والشرطة العسكريتين للتعامل مع قضايا شبيهة.



وأوعز زامير أيضا بتعزيز قوات الشرطة العسكرية في جميع نقاط الدخول والخروج على طول الحدود وإجراء تفتيش دقيق لكل مركبة تخرج من منطقة القتال أو تدخل إليها للقضاء على الظاهرة.



وجاء هذا القرار بعد أن نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا وثقت فيه شهادات جنود إسرائيليين من القوات النظامية والاحتياط أكدوا أن سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات الفنية والأرائك والسجاد تحولت إلى ظاهرة متكررة، حيث يقوم الجنود بتحميل مركباتهم بالمعدات المسروقة بشكل علني أثناء خروجهم من الأراضي اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله إن الأمر يتم على نطاق واسع جدا، وأن الجميع يرى ما يحدث، بينما أشار آخرون إلى أن بعض القادة يتجاهلون الظاهرة بينما يكتفي آخرون بالتعبير عن الاستياء دون عقاب رادع، فيما أكد البعض أن غياب العقاب يرسل رسالة ضمنية بأن النهب مسموح.



وكشفت "هآرتس" أن بعض نقاط الشرطة العسكرية التي أقيمت عند مخارج جنوب لبنان لمنع النهب قد أزيلت، فيما لم تنشأ نقاط أخرى أساسا في مواقع مختلفة، مما ساهم في تفاقم الظاهرة وفتح الباب أمام الجنود لنهب المزيد من الممتلكات.