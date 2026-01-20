الثلاثاء 2026-01-20 03:27 م

الجيش الإسرائيلي يفجر منزلين في جنوب لبنان

جانب من التفجير
 
الثلاثاء، 20-01-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري- فجّر الجيش الإسرائيلي منزلين في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في كفركلا، سمع دويها في مختلف أنحاء الجنوب"، دون الكشف عن طبيعة الهدف المخطط له.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي فجر، ليل السبت–الأحد، ثلاثة منازل؛ اثنان منها في بلدة عديسة بمرجعيون، والثالث في كفركلا.

وقد أدت الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

