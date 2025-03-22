السبت 2025-03-22 10:23 ص
 

الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا

إسرائيل تشن منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما يؤدي إلى تدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري
إسرائيل تشن منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما يؤدي إلى تدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري
 
السبت، 22-03-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وقالت مصادر  إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في الغارات.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية إستراتيجية كانت لا تزال موجودة في قواعد الجيش السوري في تدمر وقاعدة تي-4″، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي عبر صفحته في منصة إكس مقطعا مصورا لعملية الاستهداف، فيما لم تعلق السطات السورية فورا على تلك الأنباء.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع، لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

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الجزيرة

 
 
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