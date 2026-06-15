الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن حزب الله أطلق الاثنين، صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون نحو قوات الاحتلال في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.
وتابع أنه هاجم أشخاصا كانوا يتحركون بواسطة مركبات واقتربوا من جيش الاحتلال بشكل "شكل تهديدا فوريا له".
من جانبه أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدّى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدّمها في بلدة في جنوب لبنان
وقال الحزب في بيان "بعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي مؤلّفة من جرّافة ودبّابتَي ميركافا تتقدّم من حمى أرنون - الكمّاشة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت" الاثنين، تم التصدي لها "بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة ما أجبرها على التراجع".
وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفرتبنيت "ما أدى إلى استشهاد سائقها"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، في أوّل غارة دامية بعد التوصل إلى الاتفاق.
وأوردت قناة "برس تي في" الإيرانية على منصة إكس أن أحد صحافييها أُصيب بجروح جراء ضربة بمسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان.
ولم يُعلن رسميا بعد عن بنود الاتفاق، لكن إيران أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها كاظم غريب آبادي أن الاتفاق "يوقف الحرب فورا وبشكل دائم"، في وقت قالت باكستان إن الاتفاق يشمل لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 8 نيسان لم يُحترم فعليا.
ولم يبلّغ لبنان رسميا بعد ببنود الاتفاق الإيراني الأميركي ولا بموعد وقف إطلاق النار.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية الاثنين.
وقال المسؤول للصحافيين عبر الهاتف مشترطا عدم الكشف عن هويته، "أراد الرئيس التوقيع شخصيا لأنّه أراد أن يظهر... تفانيه في التوصل إلى حل ناجح".
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