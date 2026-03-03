الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر مقر التلفزيون الإيراني في طهران

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان "شن جيش الدفاع وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات غارات إضافية تستهدف أهدافًا تابعة للنظام الإرهابي الايراني ، وألقت طائرات سلاح الجو قبل قليل عشرات المقذوفات ودمرت مركز الإعلام والدعاية التابع لنظام الإرهاب الإيراني".
