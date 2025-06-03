الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة

10:26 م

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة وسقطا في مناطق مفتوحة. اضافة اعلان





ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق.



من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أطلقا من سوريا تجاه هضبة الجولان.