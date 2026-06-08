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الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"

الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"
طائرات إسرائيلية
 
الإثنين، 08-06-2026 01:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر" بعدما شنّت طهران هجمات صاروخية على إسرائيل هي الأولى منذ وقف إطلاق النار المُعلن في 8 نيسان.اضافة اعلان


وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "يقوم رئيس الأركان حاليا بتقييم الوضع. سيضرب الجيش العدو بقوة فور تلقي الضوء الأخضر".

وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
 
 


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