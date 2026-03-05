الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- أنذر الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، المتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في منطقة حارة حريك بضرورة إخلاء أحد المباني والمباني المجاورة له فورا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن المبنى المشار إليه على الخارطة التي نشرها يقع قرب منشآت تابعة لحزب الله، داعيا كل من يتواجد في المبنى المحدد والمباني القريبة إلى المغادرة فورا.