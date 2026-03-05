الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن المبنى المشار إليه على الخارطة التي نشرها يقع قرب منشآت تابعة لحزب الله، داعيا كل من يتواجد في المبنى المحدد والمباني القريبة إلى المغادرة فورا.
وأضاف أن على المتواجدين الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر عن الموقع.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج
-
قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات
-
إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ
-
الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران
-
اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
-
ترامب: نحن بموقف قوي جدا تجاه إيران ونعمل على خفض أسعار النفط
-
وزارة الكهرباء العراقية: انقطاع الكهرباء في البلاد ناتج عن أسباب تقنية