الجيش الإسرائيلي ينذر سكان حي في وسط بيروت بإخلائه

الوكيل الإخباري- دعا الجيش الإسرائيلي سكان حي في وسط بيروت إلى إخلاء منازلهم فجر الأربعاء، محذرا من هجوم وشيك على العاصمة اللبنانية يستهدف حزب الله المدعوم من إيران.





وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي "تحذيرا عاجلا إلى سكان بيروت وتحديدا حي الباشورة"، قائلا إن القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً على منشأة تابعة لحزب الله هناك. وأرفق البيان بخريطة تظهر مبنى داخل إطار أحمر مع تحذير للسكان بضرورة الابتعاد عنه مسافة 300 متر .









