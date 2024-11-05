 
الثلاثاء 2024-11-05 02:14 م
 

الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات القرى اللبنانية

لحظة تفجير أحياء كاملة بإحدى القرى اللبنانية
لحظة تفجير أحياء كاملة بإحدى القرى اللبنانية
الثلاثاء، 05-11-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري-  أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن 37 بلدة جنوبية نسفها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة أنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عموما والجنوب خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها" .

وأضافت أن "أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، موضحة أن هذا يحدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.

سكاي نيوز
 
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لحظة تفجير أحياء كاملة بإحدى القرى اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات القرى اللبنانية



 


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