الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف المعابر على نهر الليطاني

الوكيل الإخباري- أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توجه الجيش لمهاجمة معابر على نهر الليطاني في لبنان "لمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية"، اعتبارا من ساعات ظهر الأربعاء.





وقال في بيان "يضطر الجيش إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الإرهابية"، محذرا سكان جنوب لبنان من التحرك في مناطق قد تشهد عمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة.



وأضاف "نظرا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين، يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع" لأنشطة الحزب.



ودعا المتحدث السكان إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وإلى "الامتناع عن أي تحرك جنوبًا" حتى لا يعرض "حياتهم للخطر".



ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، واستمرار العمليات العسكرية في المنطقة منذ الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط الماضي، والرد الإيراني بقصف أهداف إسرائيلية ودول عربية.







