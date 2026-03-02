الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الإثنين 2026-03-02 03:39 م

الإثنين، 02-03-2026 03:26 م
وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنذارات عاجلة بالإخلاء شملت مناطق عدة في كافة أنحاء لبنان.


وحذر الجيش في بيانات متفرقة من أنه سيهاجم قريبا في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، داعيا السكان المقيمين في المباني التي سيتم تحديدها بالأحمر في الخرائط المعروفة بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

ووجه تهديدا إلى السكان في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وفي شرق لبنان، وجه إنذار عاجلا إلى القرى والبلدات التالية: اللبوة، عين بورضاي، حوش الغنم، بدنايل، والهرمل.

وفي جنوب لبنان وجه تحذيرا إلى سكان: صور، مشغرة، ودير قانون النهر.

