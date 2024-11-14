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الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت

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أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري - وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بضرورة إخلائها، وسط تصعيد غاراته وتحذيراته التي أصبحت تتوالى على مدار الساعة يوميا.

وبعد أن نشر تهديدات صباح أمس الأربعاء، ومساء وليلا وأعقبها تهديدات فجرا، ونفذها جميعا، قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي صباح اليوم بتوجيه إنذار جديد جاء فيه: "انذار جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: شويفات العمروسية، الغبيري.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

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وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

 

RT

 
gnews

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