الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان

وتزامن الإنذار مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المدينة، وسط حالة من الخوف والقلق بين الأهالي في صور ومحيطها.
ويأتي ذلك في ظل التوترات المتواصلة على الحدود الجنوبية للبنان.
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