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الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان
ارشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 06:11 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان، وعدد من الأحياء والمخيمات المحيطة بها، داعياً إلى إخلاء المناطق المحددة ومغادرتها.

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وتزامن الإنذار مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المدينة، وسط حالة من الخوف والقلق بين الأهالي في صور ومحيطها.


ويأتي ذلك في ظل التوترات المتواصلة على الحدود الجنوبية للبنان.

 
 


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