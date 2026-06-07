الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان، وعدد من الأحياء والمخيمات المحيطة بها، داعياً إلى إخلاء المناطق المحددة ومغادرتها.

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وتزامن الإنذار مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المدينة، وسط حالة من الخوف والقلق بين الأهالي في صور ومحيطها.