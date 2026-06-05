الجمعة 2026-06-05 02:12 م

الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان
ارشيفية
 
الجمعة، 05-06-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذاراً إلى سكان ست بلدات في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.اضافة اعلان


وشمل الإنذار بلدات الصرفند، تفاحتا، البابلية، قعقعية الصنوبر، المروانية والسكسكية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قراره جاء "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مؤكداً أنه سيعمل ضد الحزب في تلك المناطق.

ودعا السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، محذراً من أن الوجود بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية قد يعرّض حياتهم للخطر.

ويُعد هذا الإنذار الثاني من نوعه خلال اليوم، بعدما سبق أن وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً مماثلاً إلى سكان ثلاث بلدات في جنوب لبنان، كما أصدر أمس إنذاراً واسعاً دعا فيه سكان الجنوب إلى عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني.
 
 


gnews

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