الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان

وشمل الإنذار بلدات الصرفند، تفاحتا، البابلية، قعقعية الصنوبر، المروانية والسكسكية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قراره جاء "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مؤكداً أنه سيعمل ضد الحزب في تلك المناطق.
ودعا السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، محذراً من أن الوجود بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية قد يعرّض حياتهم للخطر.
ويُعد هذا الإنذار الثاني من نوعه خلال اليوم، بعدما سبق أن وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً مماثلاً إلى سكان ثلاث بلدات في جنوب لبنان، كما أصدر أمس إنذاراً واسعاً دعا فيه سكان الجنوب إلى عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني.
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