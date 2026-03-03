الأربعاء 2026-03-04 12:07 ص

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق يتجه لضربها في لبنان
الثلاثاء، 03-03-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري-   وجّه الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، بينها كفر جوز وحاروف والكفور، معلنا نيته مهاجمة ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" خلال وقت قريب.

وقال الجيش في بيان إن الهجوم يأتي "للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة" تابعة لـحزب الله في تلك المناطق.


ودعا البيان سكان المجمعات المحددة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، محذرا من أن البقاء في المناطق المحددة يعرضهم للخطر.

 
 


