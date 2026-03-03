الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- وجّه الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، بينها كفر جوز وحاروف والكفور، معلنا نيته مهاجمة ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" خلال وقت قريب.

وقال الجيش في بيان إن الهجوم يأتي "للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة" تابعة لـحزب الله في تلك المناطق.