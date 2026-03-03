الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

وقال الجيش في بيان إن الهجوم يأتي "للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة" تابعة لـحزب الله في تلك المناطق.
ودعا البيان سكان المجمعات المحددة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، محذرا من أن البقاء في المناطق المحددة يعرضهم للخطر.
-
