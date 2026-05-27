الجيش الإسرائيلي يوجه إنذار إخلاء لسكان 5 بلدات في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- وسع الجيش الإسرائيلي نطاق القصف والغارات على جنوب وشرق لبنان ووجه إنذارات بالإخلاء إلى 5 بلدات في أقضية إقليم التفاح وصيدا والنبطية في جنوب لبنان.



وقال الجيش في بيان: انذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كفر حونة، عرمتى، مليخ، جرجوع، وحومين الفوقا، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان.



وشملت الغارات الإسرائيلية استهداف منطقة جرود حلبتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارات على جرود بوداي وفلاوي غرب بعلبك، وغارة على منطقة الهرمل شرق لبنان.



كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات زفتا، جبشيت، كفررمان، حاروف، وتفاحتا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارات على النبطية الفوقا وحبوش جنوب لبنان، وغارة على بلدة اللويزة جنوب لبنان.