الجيش الإسرائيلي يوجه إنذار إخلاء لسكان 5 بلدات في جنوب لبنان

وقال الجيش في بيان: انذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كفر حونة، عرمتى، مليخ، جرجوع، وحومين الفوقا، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".
وفي تطور متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان.
وشملت الغارات الإسرائيلية استهداف منطقة جرود حلبتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارات على جرود بوداي وفلاوي غرب بعلبك، وغارة على منطقة الهرمل شرق لبنان.
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات زفتا، جبشيت، كفررمان، حاروف، وتفاحتا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارات على النبطية الفوقا وحبوش جنوب لبنان، وغارة على بلدة اللويزة جنوب لبنان.
ولم ترد أنباء فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الغارات.
-
أخبار متعلقة
-
الحرب تعقد جهود احتواء فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
-
مسؤول إيراني: سنحول المنطقة لمقبرة للأمريكيين المعتدين
-
خادم الحرمين الشريفين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى
-
الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا
-
الحرس الثوري الإيراني يعلق على احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة
-
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
-
المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة
-
لبنان: 18 شهيدًا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي