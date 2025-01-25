الجيش الإسرائيلي يوجه اتهاما لحزب الله ويحذر سكان جنوب لبنان

ووجه المتحدث الإسرائيلي تحذيرا لسكان لبنان، لا سيما في الجنوب، مطالبا إياهم بعدم "السماح لحزب الله بالعودة إلى المنطقة، مستغلا الأوضاع الأمنية في محاولة للتستر على تداعيات قراراته".
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