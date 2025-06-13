الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

وأضاف دفرين أن "200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران"، مؤكدا أن "طيارينا يهاجمون وما زالوا المنشآت النووية الإيرانية".
وقال إن إيران أطلقت 100 مسيّرة وجاري التعامل معها، مضيفا "أمامنا ساعات صعبة"، وفي وقت أكدت قيادة الجيش الإيراني أن القوات المسلحة تلقت الأوامر لتنفيذ "عقاب شديد بحق المعتدين"، بإشارة إلى الرد على الهجوم الإسرائيلي.
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