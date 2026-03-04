الأربعاء 2026-03-04 11:49 م

الجيش الإسرائيلي: 3 فرق عسكرية تعمل في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون في منطقة بجنوب لبنان.
جنود إسرائيليون في منطقة بجنوب لبنان.
 
الأربعاء، 04-03-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قوات من 3 فرق عسكرية، تضم وحدات مشاة ومدرعات وهندسة، تنفذ عمليات داخل جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وبحسب الجيش فإن "قوات من الفرقة 91 تعمل في شرق جنوب لبنان، وقوات من الفرقة 210 تعمل في منطقة مزارع شبعا، وقوات من الفرقة 146" تعمل في القطاع الغربي من الجنوب.


وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش، دبابات في مناطق جنوب لبنان، إضافة إلى جنود يحملون حقائب ظهر وحصائر نوم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طهران

عربي ودولي دوي انفجار قوي في طهران

مديرية الامن العام

أخبار محلية الأمن العام: القبض على ناشر المنشور الذي أثار الهلع بين المواطنين

طائرات تابعة للبحرية الأميركية

عربي ودولي نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين لبدء الحرب

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: عازمون على تجريد حزب الله من سلاحه ولن نتراجع عن ذلك

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

علما الأردن والعراق

أخبار محلية لقاء الإخاء والعطاء يجسد روح الأخوة الأردنية العراقية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

عربي ودولي أبو الغيط: استمرار العدوان الإيراني خطأ استراتيجي يعمق الشرخ الإيراني العربي

جنود إسرائيليون في منطقة بجنوب لبنان.

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: 3 فرق عسكرية تعمل في جنوب لبنان



 






الأكثر مشاهدة