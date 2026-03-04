الجيش الإسرائيلي: 3 فرق عسكرية تعمل في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قوات من 3 فرق عسكرية، تضم وحدات مشاة ومدرعات وهندسة، تنفذ عمليات داخل جنوب لبنان.

اضافة اعلان



وبحسب الجيش فإن "قوات من الفرقة 91 تعمل في شرق جنوب لبنان، وقوات من الفرقة 210 تعمل في منطقة مزارع شبعا، وقوات من الفرقة 146" تعمل في القطاع الغربي من الجنوب.