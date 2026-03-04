الجيش الإسرائيلي: 3 فرق عسكرية تعمل في جنوب لبنان

وبحسب الجيش فإن "قوات من الفرقة 91 تعمل في شرق جنوب لبنان، وقوات من الفرقة 210 تعمل في منطقة مزارع شبعا، وقوات من الفرقة 146" تعمل في القطاع الغربي من الجنوب.
وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش، دبابات في مناطق جنوب لبنان، إضافة إلى جنود يحملون حقائب ظهر وحصائر نوم.
