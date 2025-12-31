الخميس 2026-01-01 12:25 ص

الجيش الإماراتي يباشر سحب قواته من مطار دولي في حضر موت

الأربعاء، 31-12-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإسبانية EFE نقلا عن السلطات اليمنية المعترف بها دوليا، بأن الجيش الإماراتي بدأ بسحب قواته من المطار الدولي في محافظة حضر موت اليمنية.

وبحسب وسائل الإعلام اليمنية، فقد غادرت أربع طائرات نقل عسكرية إماراتية تحمل مئات الأفراد العسكريين المطار بالفعل.

قبيل ذلك في يوم أمس الثلاثاء، قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إنهاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات العربية المتحدة.
علاوة على ذلك، طالبت السلطات اليمنية، الجانب الإماراتي بسحب جميع قواته وكوادره الفنية من البلاد، على أن يتم ذلك خلال 24 ساعة.

في 30 ديسمبر، شنّ تحالفٌ بقيادة العربية السعودية غارات جوية على شحنات في ميناء المكلا باليمن، الواقع في محافظة حضرموت. حيث جرى استهداف حاويات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تم تفريغها من سفينتين قادمتين إلى المنطقة من الإمارات العربية المتحدة.


وتصاعدت الأوضاع في اليمن بشكل حاد في ديسمبر عقب هجوم واسع النطاق شنه المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى استعادة استقلال جنوب اليمن. وبحلول نهاية الشهر، كانت البلاد على شفا الانهيار التام ودخولها في جولة جديدة من الحرب الأهلية.

 

RT

 
 


