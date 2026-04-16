الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

ل
أرشيفية
 
الخميس، 16-04-2026 12:11 م

الوكيل الإخباري- كشف الجيش الإيراني أن إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف خلال الأشهر الـ7 التي تلت حرب "12 يوما"، مؤكدا أن النظام الإيراني وقوات الجيش مصممان على مواجهة أي تصعيد بكل الوسائل المتاحة.

وقال المساعد التنفيذي في الجيش الإيراني، العميد محمود شيخ‑حسني، إن حجم إنتاج الطائرات المسيَّرة الانتقامية في القوات المسلحة ارتفع عشرة أضعاف خلال الأشهر السبعة التي تلت حرب "الاثني عشر يوما"، مقارنة بالفترة السابقة لها، معتبرا ذلك مؤشرا على قفزة نوعية في القدرة التصنيعية والاستراتيجية للقوات الجوية والمسيرات في إيران.

اضافة اعلان


وأشار العميد شيخ‑حسني إلى أن "جميع الخطط العملياتية التي نفذت خلال ما يسمى "الحرب المفروضة الثالثة" كانت قد وضعت قبل سبعة أشهر من اندلاعها على يد الشهيد الفريق موسوى، ونقلت إلى جميع الفروع الأمنية والعسكرية، بما في ذلك القوات الجوفضائية والجيش، ما يعكس مستوى من التحضير والتدبير المسبق لمواجهة أي عدوان محتمل.


وأكد أن الجمهورية الإسلامية، بفضل الاستعدادات والتخطيط الاستباقي الذي تم اتخاذه، ستتمكن من ردع أي عدو يحاول مجددا تنفيذ عملية عدائية ضدها، مشددا على أن النظام الإيراني وقوات الجيش مصممان على مواجهة أي تصعيد بكل الوسائل المتاحة، ضمن رؤية استراتيجية تجعل من الطائرات المسيَّرة عنصر قوة محوري في الرد الانتقامي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

ب

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

ل

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

ب

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






الأكثر مشاهدة

 