الجيش الإيراني: التدخلات الأمريكية لفتح ممر غير قانوني بهرمز تسببت في انعدام الأمن

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الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن على الولايات المتحدة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم، معتبرًا أن التدخلات الأميركية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن بالمنطقة. اضافة اعلان





وشدد على أن إيران ستدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز.





