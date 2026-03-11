الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

الجيش الإيراني: سندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم

العلم الإيراني
قال قائد الجيش الإيراني "سندافع عن عزة وكرامة بلدنا الإسلامي حتى آخر قطرة من دمنا".


ودخلت الحرب -التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- يومها الـ12، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية، في حين تردّ طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو إسرائيل وما تصفه بـ"المصالح الأمريكية في المنطقة"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.
 
 


الأكثر مشاهدة