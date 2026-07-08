الأربعاء 2026-07-08 09:18 ص

الجيش الإيراني: واشنطن تتحمل تداعيات خرق الهدنة

علم ايران
علم ايران
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيّراته.
 
 


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