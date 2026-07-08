الجيش الإيراني: واشنطن تتحمل تداعيات خرق الهدنة

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيّراته.





