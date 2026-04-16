الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب

الوكيل الإخباري- نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة دائما و"وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب".

وفي اليوم الثامن من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين كبارا في وزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع أنباء عن مساعٍ لتمديد الهدنة الأمريكية الإيرانية والتمهيد لجولة مفاوضات ثانية.