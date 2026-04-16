الخميس 2026-04-16 12:19 م

الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب

الخميس، 16-04-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري- نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة دائما و"وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب".

وفي اليوم الثامن من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين كبارا في وزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع أنباء عن مساعٍ لتمديد الهدنة الأمريكية الإيرانية والتمهيد لجولة مفاوضات ثانية.


وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن باكستان هي القناة الوحيدة لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، في حين رجَّحت وسائل إعلام باكستانية عقد جولة مفاوضات ثانية بين الطرفين في إسلام آباد الأسبوع المقبل.

 
 


منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

عربي ودولي الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






