الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة

الوكيل الإخباري- توعد قائد القوات البرية للجيش الإيراني اللواء كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة.

اضافة اعلان



وأعلن اللواء حيدري عن تنفيذ سلسلة هجمات مسيرة مكثفة ضد أهداف إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تحذير من تصاعدها في الساعات المقبلة.



وقال إنه "جرى إطلاق مئات الطائرات المسيرة من نوع "آرش" بعيدة المدى باتجاه الأراضي المحتلة، بما في ذلك مدن تل أبيب وحيفا".



ولفت المسؤول العسكري الإيراني إلى أن هذه "المسيرات تميزت بقدرة تدمير دقيق وقوة تفجيرية عالية، حيث استهدفت مواقع استراتيجية وأسلحة تابعة للكيان الصهيوني".



وأكد حيدري أن الهجمات أسفرت عن تدمير أهداف حيوية في المناطق المستهدفة.



وحذر قائد القوات البرية من أن "موجة جديدة من الضربات القوية" قد بدأت باستخدام أسلحة متطورة، وتوقع تصاعدا ملحوظا في حدة الهجمات خلال الساعات القادمة، في إشارة إلى استمرار الحملة العسكرية.