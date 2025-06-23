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الجيش الإيراني يسقط مسيّرة إسرائيلية

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أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 08:18 ص

الوكيل الإخباري- أفاد موقع نور نيوز الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة إسرائيلية من طراز هيرمس في مدينة خرم آباد صباح اليوم الاثنين.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسيرة إسرائيلية أُسقطت في الأجواء الإيرانية.

 
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