الجيش الإيراني يسقط مسيّرة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفاد موقع نور نيوز الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة إسرائيلية من طراز هيرمس في مدينة خرم آباد صباح اليوم الاثنين.

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