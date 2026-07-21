الثلاثاء 2026-07-21 10:10 م

الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة معادية غربي البلاد

الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة معادية غربي البلاد
ارشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيّرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. اضافة اعلان
 
 


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