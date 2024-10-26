الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين في الهجوم الإسرائيلي

وأكد الجيش الإيراني أن الدفاع الجوي تصدى لمحاولات إسرائيلية لضرب مواقع عدة حول طهران وفي أنحاء البلاد، وأن الهجوم تم من خارج الحدود وتسبب بأضرار محدودة.
من جانبه، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".
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