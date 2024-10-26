 
السبت 2024-10-26 01:46 م
 

الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين في الهجوم الإسرائيلي

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
السبت، 26-10-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت.

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وأكد الجيش الإيراني أن الدفاع الجوي تصدى لمحاولات إسرائيلية لضرب مواقع عدة حول طهران وفي أنحاء البلاد، وأن الهجوم تم من خارج الحدود وتسبب بأضرار محدودة.

 

بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.


من جانبه، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".

 
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