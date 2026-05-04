الجيش الإيراني يعلن منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإيراني اليوم الاثنين، أنه منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز.



وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني إنه "بفضل التحذير الحازم والسريع من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، تم منع دخول المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية إلى مضيق هرمز".

