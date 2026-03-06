الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ويتوعد بمزيد من المفاجآت

10:36 م

الوكيل الإخباري- أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، مساء الجمعة، أن منظومة الصواريخ التابعة للقوة البحرية أطلقت صاروخا من الساحل إلى البحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن". اضافة اعلان





وأكد الجيش الإيراني أنه سيكشف المزيد من المفاجآت للولايات المتحدة ولإسرائيل.





