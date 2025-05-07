الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية بالمثل

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية لمدة 48 ساعة.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون في ساعة مبكرة من الأربعاء، أن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وسط توترات متصاعدة بين الدولتين على خلفية هجوم شنه مسلحون في الجزء الخاضع للهند من كشمير.
ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.
ونقلا عن شهود عيان لرويترز، انقطع التيار الكهربائي عن المدينة بعد سلسلة من الانفجارات عن مدينة مظفر آباد (عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير).
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