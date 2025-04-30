الجيش الباكستاني يعلن أنه بحث مع الهند الثلاثاء انتهاكات لوقف النار في كشمير

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شودري "تطرقنا إلى انتهاكات وقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة، أي حدود الأمر الواقع في الإقليم المتنازع عليه.
وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال "الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء" بين جيشي البلدين اللذين خاضا حروبا عدة منذ الاستقلال في 1947.
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