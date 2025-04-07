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الجيش الباكستاني يعلن تصفية 8 مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الأفغانية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 8 مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا في شمال البلاد.اضافة اعلان


وقال الجيش الباكستاني في بيان له مساء أمس الأحد، إن قوات الأمن رصدت تحركات مجموعة من المسلحين حاولت التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة حسن خيل بمقاطعة شمال وزيرستان.

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية صدت بنجاح وأفشلت محاولة تسلل إرهابية" وأنه "تمت تصفية 8 إرهابيين وإصابة 4 آخرين بعد تبادل كثيف لإطلاق النار".

وجدد البيان مطالبة باكستان للحكومة الأفغانية المؤقتة بضرورة تعزيز حماية الحدود من الجانب الأفغاني، ووفاء كابل بالتزاماتها الأمنية ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية ضد باكستان"، مؤكدا أن القوات الباكستانية تواصل عملياتها في المنطقة بهدف تصفية أي عناصر إرهابية أخرى فيها.

وحسب البيانات الصادرة عن معهد باكستان لدراسات النزاعات والأمن، فقد شهدت البلاد ارتفاعا حادا (بنسبة 42%) في الهجمات الإرهابية في يناير 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات تسجيل ما لا يقل عن 74 هجوما مسلحا في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل 91 شخصا، بينهم 35 من أفراد الأمن و20 مدنيا و36 مسلحا. وأصيب بجروح 117 شخصا آخرين، بينهم 53 من أفراد الأمن و54 مدنيا و10 مسلحين.

روسيا اليوم
 
gnews

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