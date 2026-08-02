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الجيش الباكستاني يعلن مقتل ضابط و5 مسلحين خلال عملية أمنية

الجيش الباكستاني يعلن مقتل ضابط و5 مسلحين خلال عملية أمنية
الجيش الباكستاني يعلن مقتل ضابط و5 مسلحين خلال عملية أمنية
 
الأحد، 02-08-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 مسلحين خلال عملية استخباراتية في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي البلاد، ومصرع ضابط في تبادل لإطلاق النار.اضافة اعلان


وقالت دائرة العلاقات العامة العسكرية (ISPR)، الجناح الإعلامي للجيش، إن العملية نُفذت في منطقة شمال وزيرستان بناء على تقارير استخباراتية حول وجود مسلحين.

وأضافت أن القوات الأمنية اشتبكت مع المسلحين وتمكنت من القضاء على 5 منهم خلال العملية، مشيرة إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر بحوزة القتلى، الذين يُزعم تورطهم في هجمات ضد القوات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.

وتواصل القوات الباكستانية تنفيذ عمليات استخباراتية في الأشهر الأخيرة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التمرد في المناطق الشمالية الغربية من البلاد.
 
 


gnews

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