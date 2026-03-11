الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة، والذي يديره الجيش البريطاني، إن سفينة الشحن أصيبت في المضيق، شمال سلطنة عمان.
وأشار المركز إلى أن طاقم السفينة يقوم بإخلائها.
ولم تعلن إيران مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، رغم أنها تستهدف السفن في المضيق وحوله، ما يؤدي إلى تعطيل الممر المائي الذي يعبر من خلاله حوالي 20 بالمئة من جم تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم.
سكاي نيوز
