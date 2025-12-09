الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

وأفاد الجيش في بيان "قتل ثلاثة جنود بالإجمال، واحد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر واثنان في التاسع منه".
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس
-
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
-
مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
-
ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض
-
الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب
-
تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
-
روسيا تعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات وتحذر السكان من هجمات بالمسيرات
-
ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه