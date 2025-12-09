الثلاثاء 2025-12-09 11:28 ص

الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

خارطة تايلاند
خارطة تايلاند
الثلاثاء، 09-12-2025 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش التايلاندي الثلاثاء مقتل جنديين في المواجهات الحدودية مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين إلى ثلاثة جنود منذ استئناف المعارك الأحد بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.اضافة اعلان


وأفاد الجيش في بيان "قتل ثلاثة جنود بالإجمال، واحد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر واثنان في التاسع منه".
 
 


