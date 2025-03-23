الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة سريبنويه في دونيتسك، فيما تجاوزت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة 500 جندي خلال آخر 24 ساعة.



وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1380 عسكريا.

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وفي ما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:



في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" قوات معادية في عدة مراكز سكنية في مقاطعة سومي، حيث فقد العدو نحو 60 جنديا.



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية للعدو في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 230 جنديا.



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 360 جنديا.



واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو وضربت قوات معادية في دونيتسك وزابوروجيه، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 160 جنديا.



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها على الخط الأمامي وألحقت خسائر بالقوات والمعدات المعادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث فقد العدو نحو 70 عسكريا.



إصابة مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومراكز تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة، وورشات لتجميع الدرونات ومواقع لتخزينها، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة.



إسقاط 10 قنابل جوية موجهة من طراز JDAM و3 قذائف من نظام HIMARS و224 طائرة بدون طيار.

RT