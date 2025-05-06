الثلاثاء 2025-05-06 02:45 م
 

الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة ليسوفكا في دونيتسك، فيما تجاوزت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة 425 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1425 عسكريا.

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وفيما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:


فقدت أوكرانيا نحو 225 عنصرا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي، وأكثر من 250 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، وأكثر من 275 جنديا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" في دونيتسك، ونحو 200 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوروجيه، و70 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.

إصابة مرافق بنية تحتية لمطار عسكري وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 151 منطقة.


تدمير 4 قنابل جوية موجهة JDAM و202 من الطائرات المسيرة المعادية.

 

RT

 
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