الجيش الروسي يحصل على أجهزة محمولة جديدة للكشف عن الدرونات

وعلى هامش معرض Securika Moscow 2024 قال مدير شركة "إلتيخ-يوغ" الروسية لصناعة الإلكترونيات، ألكسندر كامين: "تسلّمت وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة نحو 10 آلاف جهاز محمول للكشف عن الدرونات من نوع PT-01، ويجري العمل حاليًا على تطوير نسخة معدلة من هذه الأجهزة سيُطلق عليها اسم PT-02، لتسليمها للجيش أيضًا".
وأضاف: "أجهزة PT-02 يتم تطويرها لتكون قادرة على اكتشاف درونات FPV وطائرات الاستطلاع التجارية المسيّرة. ستعمل هذه الأجهزة بترددات تتراوح ما بين 150 و6200 ميغاهيرتز، أي أنها ستكون قادرة على رصد مختلف أنواع درونات FPV".
وأشار كامين إلى أن أجهزة PT-01 الموجودة بحوزة الجيش الروسي حاليًا قادرة على رصد جميع أنواع الطائرات المسيّرة المعروفة حاليًا، على مسافة تصل إلى 2 كلم، كما أنها قادرة على رصد أكثر من طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة في نفس الوقت.
روسيا اليوم
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