 
الثلاثاء 2024-10-29 01:14 م
 

الجيش الروسي يحصل على دفعة من مركبات قتالية مطوّرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:16 م
الوكيل الإخباري-   سلّمت مؤسسة "روستيخ" الجيش الروسي دفعة من مركبات BTR-MDM القتالية المطوّرة.اضافة اعلان


وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمؤسسة:"كجزء من العقود الموقعة مع وزارة الدفاع الروسية لعام 2024، قامت شركة الأنظمة فائقة الدقة التابعة لمؤسستنا بتسليم الجيش الروسي دفعة من مركبات BTR-MDM (Rakushka-M) القتالية المطوّرة .

وأضاف البيان:"حصلت الآليات على أنظمة لقمع إشارات التحكم بالدرونات المعادية، وجهّزت بمعدات تقلل من إمكانية رصدها من قبل معدات الرؤية الحرارية والرادارات، كما زوّدت بمعدات رؤية ليلية للسائق".

وتنقل هذه المركبات 13 عسكريا إضافة إلى الذخيرة والوقود ومواد التشحيم والمعدات اللازمة للوحدات العسكرية المحمولة جوا، وهي مناسبة لعمل هذه القوات في جميع ظروف القتال وفي مختلف الظروف المناخية.

روسيا اليوم
 
gnews

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