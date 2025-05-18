الجيش الروسي يدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

وقالت الوزارة في بيانها: "في الفترة من الساعة 08:20 إلى 09:00 من صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة أربع طائرات بدون طيار من نوع الطائرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن تدمير 14 مسيرة جوية معادية من نوع الطائرات فوق المقاطعة المذكورة.
ووفقا للوزارة تم إسقاط هذه الأهداف الجوية المعادية، في الفترة بين الساعة 07:15 و08:20 بتوقيت موسكو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي العاملة. وتم إسقاط أربعة أهداف أخرى خلال الليل.
وتواصل القوات الأوكرانية أعمالها الاستفزازية، وتقوم بقصف واستهداف المنشآت الحيوية والأحياء السكنية ووسائط النقل المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.
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