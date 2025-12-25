الخميس 2025-12-25 09:59 ص

الجيش الروسي يستخدم روبوتا مجهزا بألغام وأسلحة متنوعة

الخميس، 25-12-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن الجيش الروسي بدأ باستخدام نسخ معدلة من روبوت "كورير"، جهّزت بأسلحة متنوعة لتأدية مختلف المهام العسكرية.

ونشرت قناة " Ugolok Sitha" على تليغرام صورة لأحد هذه الروبوتات، يظهر فيها الروبوت مجهزا برشاش أوتوماتيكي، وألغام من نوع TM-62، وأداة خاصة لإزالة الألغام والمتفجرات أثناء تأدية مهامه في منطقة المعارك.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن الجيش الروسي يمتلك اليوم ست نسخ معدلة من هذا الروبوت، نسخ يمكن استعمالها لنقل المعدات والذخائر إلى الجنود أثناء المعارك، ونسخ يمكن استعمالها لزرع وإزالة الألغام، كما توجد منه نسخ مزودة برشاشات وقاذفات قنابل، ونسخ يمكنها نشر سواتر دخانية لتمويه أرض المعركة.

 
 


