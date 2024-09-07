الجيش الروسي يستهدف مدربين في ضواحي نيكولايف بضربات قوية

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية روسية، توجه القوات الروسية بشكل دوري ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.
-
أخبار متعلقة
-
خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا
-
فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص
-
نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
-
إعصار يضرب جنوب الصين يوقع ضحايا وخسائر مادية
-
إحباط بيع والد لابنته في العراق
-
فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص
-
زلزال يضرب تركيا