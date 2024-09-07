الجيش الروسي يستهدف مدربين في ضواحي نيكولايف بضربات قوية

الوكيل الإخباري- أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري الموالي لروسيا بمقاطعة نيكولايف، بأن الجيش الروسي وجه الليلة الماضية عدة ضربات قوية استهدفت مدينة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

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وأشار ليبيديف إلى أن الضربة الأولى كانت ضد موقع لتجمع المدربين والمظليين الأجانب الذين يقومون بتدريب قوات الإنزال الأوكرانية.