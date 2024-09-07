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الجيش الروسي يستهدف مدربين في ضواحي نيكولايف بضربات قوية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-09-2024 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري الموالي لروسيا بمقاطعة نيكولايف، بأن الجيش الروسي وجه الليلة الماضية عدة ضربات قوية استهدفت مدينة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

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وأشار ليبيديف إلى أن الضربة الأولى كانت ضد موقع لتجمع المدربين والمظليين الأجانب الذين يقومون بتدريب قوات الإنزال الأوكرانية.

 

وأصابت الضربة الثانية، التي كانت قوية جدا بطارية واحدة على الأقل من راجمات هيمارس الثلاث، التي تطلق بشكل شبه يومي صواريخ بعيدة المدى باتجاه سكادوفسك وشبه جزيرة القرم".

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية روسية، توجه القوات الروسية بشكل دوري ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

 

 
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