الجيش الروسي يسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائط الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية، 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا بما في ذلك 12 طائرة فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف.



وقالت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي ودمرت 28 طائرة بدون طيار أوكرانية: 12 طائرة بدون طيار فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق إقليم كراسنودار وأخرى فوق بحر آزوف".

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وكتب حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، على قناته في تيلغرام، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المنطقة.



وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.



وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، وبريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.



بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية بفعالية عالية خلال التصدي لهجمات العدو، وتقوم بإفشال غالبية هجماته.